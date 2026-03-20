Ветер есть, а бури нет: челябинский турист объяснил, почему не стоит верить панике

Челябинец Алексей Саньков, отдыхающий сейчас в Египте, рассказал корреспонденту chel.aif.ru , что информация о песчаных бурях в Хургаде не соответствует действительности. По словам мужчины, погода в курортном городе прекрасная — в момент разговора он загорал на пляже у моря.

Алексей прилетел в Египет из Челябинска несколько дней назад. Он рассказал, что, выйдя в интернет, был удивлен новостями о разбушевавшейся стихии. Друзья из России тоже завалили его вопросами — не замело ли их. Однако, по его словам, никаких признаков песчаной бури нет, погода отличная, и море спокойное.

Турист подчеркнул, что отдыхал в Египте ровно год назад и погода сейчас точно такая же. Единственное, что он отметил, — вчера действительно был ветер, но это обычное явление для февраля и марта в этих местах.

Алексей также сообщил, что не слышал ни об отменах экскурсий, о которых накануне сообщали многие СМИ. Напротив, в его отеле, где только что завершился Рамадан, готовят культурную программу на вечер.

Напомним, 19 марта ряд российских СМИ распространили информацию о бушующей в Хургаде непогоде. Публикации сопровождались фотографиями пальм и лежаков, засыпанных желтым песком. Как выяснилось, реальная ситуация оказалась далека от драматических описаний.