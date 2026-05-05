Ветер-поджигатель: россиянам объяснили, когда даже обычный мангал превращается в повод для штрафа

С наступлением майских праздников и открытием дачного сезона специалисты вновь забили тревогу. В эфире радиостанции «Говорит Москва» эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко напомнил , что в период действия особого противопожарного режима о шашлыках придется забыть — запрет распространяется на любые локации без исключения.

Однако, как выяснилось, даже если режим не введен, существует железное правило, за нарушение которого также грозит наказание. Речь идет о погодных условиях. По словам Бойко, категорически запрещено разводить огонь в открытом мангале при порывах ветра, превышающих десять метров в секунду.

Специалист подробно разъяснил опасность: любой открытый огонь уже сам по себе несет угрозу, а сильные воздушные потоки способны подхватить мельчайшие тлеющие угольки и унести их на значительное расстояние. В результате микроскопические искры моментально превращаются в трудноконтролируемые очаги возгорания далеко от места готовки.

Таким образом, прежде чем доставать шампуры, дачникам стоит свериться не только с календарем противопожарных запретов, но и с прогнозом скорости ветра — иначе безобидный отдых может обернуться серьезными последствиями.