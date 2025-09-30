Ветер сорвал крышу пятиэтажки в российском регионе

Мощный ураган в одном из районов Дальнего Востока привел к серьезным разрушениям жилого здания. Стихия повредила системы электроснабжения и снесла крышу пятиэтажки. Соответствующей информацией поделились в прокуратуре российского региона.

В поселке Чегдомын, расположенном в Верхнебуреинском районе, шквальный ветер сорвал крышу с пятиэтажного дома на улице Пушкина. Огромные фрагменты конструкции рухнули прямо перед входом в подъезд, что зафиксировано на видеозаписях с места происшествия.

При падении крыши была повреждена линия электропередачи, что оставило часть населенного пункта без электричества. Прокуратура Хабаровского края выяснит, насколько ответственно местные власти подходили к соблюдению жилищного законодательства.

Ранее природная стихия перевернула аттракцион с детьми во дворе дома.