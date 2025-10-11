Ветеран чеченской войны без ног оказался в рабстве у цыган

Ветеран военных действий в Чечне стал жертвой преступной группы, которая удерживала его в рабских условиях. Мужчину, лишившегося ног во время службы, принуждали к попрошайничеству на протяжении девяти лет. Об этом также рассказывает «Лента.ру» , ссылаясь на RTVI.

Сергей Грибков, участвовавший в Первой чеченской войне, оказался в рабстве преступников, эксплуатировавших его физическое состояние. Его постоянно держали в состоянии алкогольного опьянения и заставляли заниматься сбором денег на улицах. Все вырученные средства инвалид был вынужден отдавать своим поработителям.

Обращение с ветераном было крайне жестоким — его систематически избивали, лишали нормального питания и даже выбили несколько зубов. Освободить Сергея удалось благодаря вмешательству активистки из Альметьевска. В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, мужчина находится в безопасном месте.

