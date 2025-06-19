Ветеран ЧВК «Вагнер» опубликовал уникальный снимок соратника Пригожина

Бывший участник ЧВК «Вагнер» с позывным Бармалей поделился ранее не обнародованной фотографией Дмитрия Уткина, ближайшего соратника и правой руки основателя группы Евгения Пригожина. Снимок опубликовал экс-боец в своем телеграм-канале.

На опубликованном изображении Уткин, известный в ЧВК как Девятый, запечатлен в окружении сослуживцев. Остальные фигуры частично скрыты, и об их присутствии можно судить лишь по попавшим в кадр рукам.

Один из мужчин обнимает Уткина. На левой руке соратника Пригожина можно заметить татуировку. Вероятнее всего, судя по деревянным стенам на заднем плане, фотография была сделана в загородном доме.

В интернете крайне мало фотографий Уткина, избегавшего публичности. Один из известных снимков был сделан во время церемонии награждения военнослужащего.

Ранее сообщалось, что суд в Узбекистане приговорил гражданина к пяти годам за службу в ЧВК «Вагнер».