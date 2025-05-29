Суд в Узбекистане приговорил гражданина к пяти годам за службу в ЧВК «Вагнер»

На основании решения Янгиюльского городского суда по уголовным делам гражданин Узбекистана, достигший 50-летнего возраста, получил наказание в виде заключения сроком на 5 лет и 1 месяц. Причиной тому стало его участие в специальной военной операции (СВО) в составе ЧВК «Вагнер». Соответствующая информация содержится в копии судебного приговора, передает РИА Новости.

Согласно материалам дела, подсудимый, житель города Янгиюль, в начале осени 2022 года отправился в Россию с целью трудоустройства. Впоследствии он принял решение вступить в ряды ЧВК «Вагнер», где прошел военную подготовку в Краснодарском крае.

После обучения он участвовал в СВО, получил ранение и проходил лечение в медицинских учреждениях Донецка и Москвы. В марте 2023 года он вернулся на территорию Узбекистана, а в феврале текущего года был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в незаконном обороте наркотических веществ.

В тексте приговора указано, что А.М., родившийся в 1975 году, признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 154 частью 1 (наемничество) и статьей 276 частью 1 (незаконное хранение наркотиков). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

При вынесении приговора суд принял во внимание чистосердечное признание вины, раскаяние в содеянном, а также отсутствие у подсудимого предыдущих судимостей.

Следует отметить, что законодательство Узбекистана предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет за участие в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства на стороне, не являющейся гражданином или военнослужащим этого государства.

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