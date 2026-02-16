Ветеран из Глазова перечислил пенсию на завод и оставил надпись «За Победу» на «Торе», который сбил более 20 целей

История Николая Петровича Козлова, 75-летнего ветерана труда из города Глазов, могла бы остаться частным эпизодом, если бы не стала символом единства фронта и тыла. В 2023 году пенсионер пришел на Ижевский электромеханический завод «Купол» с необычным предложением — перечислить свою пенсию на поддержку производства зенитных ракетных комплексов «Тор». Сумма, конечно, не сопоставима с ценой боевой машины, но для самого Николая Петровича это был принципиальный шаг: «Если мои деньги пойдут хотя бы на четыре болта в составе комплекса, который воюет, значит, и я — его участник». Об этом сообщают Argumenti.ru.

Для ветерана тема ПВО не чужая. В 60-х он служил в зенитном полку, обслуживал легендарные С-75, потом работал инженером и конструктором. И всегда гордился, что на родине, в Удмуртии, делают лучшие в мире «Торы». Руководство завода идею поддержало — не деньгами, а символическим жестом. Перед отправкой на фронт «Тор-М2», прошедший капремонт, украсили надписью «За Победу», нанесенной лично Николаем Петровичем и заводчанами. С того момента машина с позывным «Ветеран» ушла на Сватовское направление. И там началось то, что называют боевой легендой. Экипаж уничтожил больше двадцати воздушных целей: разведывательные «Лелеки» и «Фурии», ударные «ПД-2» и «Лютые», а также две крылатые ракеты Storm Shadow. Причем «Тор» показал результат выше паспортного — цели поражали на дальности до 18 километров, а дальность сопровождения выросла на 40 километров сверх нормы.

Сама машина, по словам бойцов, работала без сбоев, ремонт делали прямо в поле. Но главное — надпись «За Победу» стала для экипажа талисманом. Командование части передало ветерану слова благодарности: «Когда чувствуешь поддержку тыла, понимаешь, за какой народ сражаешься, — задачи решаются легче».

Итог этой истории не только в сбитых ракетах. «Тор-М2» от «Купола» давно заслужил репутацию одного из самых эффективных комплексов малой дальности в мире, его КПД в зоне СВО достигает 0,9. Но именно машина с надписью «За Победу» стала живым доказательством того, что победа куется не только на заводах и передовой, но и в сердцах простых людей, готовых отдать свою пенсию, лишь бы приблизить мир.

