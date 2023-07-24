Ветеран из подмосковного Щелкова отметила 100-летний юбилей

Одному из самых известных ветеранов Щелкова Ольге Самофатовой исполнилось 100 лет.

Участница обороны Москвы, труженица тыла отметила круглую дату в кругу семьи — у нее двое детей, шестеро внуков и восемь правнуков. Ветерана навестили представители регионального Министерства социального развития. Они поздравили Ольгу Петровну с юбилеем, передали от президента России, губернатора Московской области теплые пожелания и памятный подарок.

Ранее сообщалось, что хоккеисты подмосковного «Химика» начнут новый сезон игрой на своей арене.