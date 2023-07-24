Хоккеисты подмосковного «Химика» начнут новый сезон игрой на своей арене

Матч-открытие пройдет в первый день осени. Подмосковная команда надеется, что трибуны арены «Химик» имени Николая Эпштейна будут заполнены до отказа. Воскресенцы, напомним, в финальной серии плей-офф прошлого сезона одержали победу (4-2) над «Соколом» из Красноярска. И на этот раз перед командой ставятся амбициозные задачи.

Ранее мы сообщали, что подмосковный конник выиграл международные соревнования.