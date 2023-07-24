Хоккеисты подмосковного «Химика» начнут новый сезон игрой на своей арене
Фото: [Александра Степанова/Подмосковье Сегодня]
Обладатель Кубка Владимира Петрова воскресенский «Химик» в новом сезоне Всероссийской хоккейной лиги возьмет старт домашней встречей с «Югрой» из Ханты-Мансийска.
Матч-открытие пройдет в первый день осени. Подмосковная команда надеется, что трибуны арены «Химик» имени Николая Эпштейна будут заполнены до отказа. Воскресенцы, напомним, в финальной серии плей-офф прошлого сезона одержали победу (4-2) над «Соколом» из Красноярска. И на этот раз перед командой ставятся амбициозные задачи.
Ранее мы сообщали, что подмосковный конник выиграл международные соревнования.