Ветеран объяснил новый иск к Алле Пугачевой

Иск к Алле Пугачевой, который был зарегистрирован в Тверском суде Москвы, получил новое развитие. Как подтвердил RT сам истец ветеран Александр Трещев, это тот самый иск, который ранее Савеловский суд оставил без движения.

Поводом для судебного разбирательства стали высказывания певицы об основателе чеченского сепаратистского режима Джохаре Дудаеве.

«Это тот же самый иск, который касается лестных высказываний Пугачевой о Джохаре Дудаеве и который Савеловский суд оставил без движения. Но я имею право подать иск через «Госуслуги» по месту своей регистрации, если мне неизвестны место проживания, регистрации и другие данные ответчика. Что я и сделал. Иск уже зарегистрирован в Тверском суде», — сказал он.

Конфликтная ситуация возникла после интервью Пугачевой, где певица назвала Дудаева «приличным, интеллигентным» человеком и принесла извинения его вдове. Эти слова вызвали резкую реакцию официальных лиц, включая главу Чечни Рамзана Кадырова, который ранее указывал, что действия Дудаева привели к «резкому росту бандитизма и полному финансовому упадку» в республике. Ветеран Трещев подчеркнул, что с момента первой подачи иска в середине сентября никто из окружения или представителей Пугачевой с ним на связь не выходил.

Ранее сообщалось, что Пугачева не знает о поданном против нее иске на 1,5 млрд рублей. Об этом заявил ее представитель.