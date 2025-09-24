Пугачева не знает о поданном против нее иске на 1,5 млрд руб.

Директор артистки Аллы Пугачевой Елена Чупракова рассказала, что певица не проинформирована о поданном против нее иске на 1,5 млрд руб., сообщило интернет-издание «Абзац».

По информации издания, ветеран боевых действий Александр Трещев подал иск в суд после интервью Аллы Пугачевой. Артистка похвалила чеченского сепаратиста Джохара Дудаева. Истец считает, что экс-примадонна оскорбила российский народ. Ветеран боевых действий обратился в суд с требованием выплатить материальную компенсацию в размере 1,5 млрд руб.

Директор артистки Елена Чупракова в беседе с «Абзацем» рассказала, что не может комментировать данную информацию. По ее словам, ответчица не знает об иске.

«Алла Борисовна понятия не имеет ни о каких исках. Комментировать это я не собираюсь», — в беседе с «Абзацем» рассказала директор артистки Елена Чупракова.

По информации издания, интервью артистка дала иноагенту Гордеевой*. Алла Пугачева призналась о сожалении, что не смогла в нужное время помочь лидеру чеченских сепаратистов** Дудаеву, которого ликвидировали в 1996 году. Певица охарактеризовала его как «приличного и порядочного человека».

Как сообщалось ранее, иск ветерана рассмотрит суд Москвы.

Ранее юрист Капштык рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», придется ли Пугачевой нести ответственность за сделанные в ходе интервью заявления.

*Физическое лицо, внесенное Минюстом РФ в реестр иноагентов.

**Самопровозглашенная Чеченская Республика Ичкерия — террористическая организация, запрещенная в России.