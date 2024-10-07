Ветеран-педагог Балаева из Можайска с 50-ю годами стажа гордится выбранной профессией

Педагогический стаж Татьяны Петровны составил полвека. В апреле 2025 года ветерану-педагогу исполнится 75 лет. Учитель передала знания и мудрость не одному поколению жителей Можайского городского округа.

Татьяна Петровна родилась в пригороде Можайска, в деревне Ильинская Слобода. Девичья фамилия учительницы Соколова-Карташова известна многим в регионе, потому что Татьяна родилась в почитаемой семье. Ее отец Петр Иванович окончил авиационный техникум. В годы войны был эвакуирован из Можайска в тыл, где трудился на военном заводе на благо Отчизны. Вернувшись домой, Петр Иванович привез в муниципалитет супругу Марию Леоновну.

В 14 лет Татьяна Петровна столкнулась с жутким горем в семье — умерла мама. Младший брат не менее болезненно переживал трагедию. Девушка не сломилась. Она продолжила хорошо учиться в 48-й железнодорожной школе Можайска. В 1967 году окончила 10 класс и стала первой в истории учебного заведения медалисткой.

«Я совершенно не думала и не мечтала о том, чтобы стать учителем. Правда, задатки у меня были еще в школе. Отец сутками пропадал на работе, а ко мне в наш старый домик на базе часто приходили одноклассники, человек семь. Мы растапливали печку и начинали делать уроки. Я всегда выполняла роль учительницы, все меня слушались и со мной соглашались», — рассказала Татьяна Петровна.

Поступать в физико-технический институт в Долгопрудном девушка решила спонтанно. Выпускница пришла в родную школу за характеристикой. Но учителя советовали ей стать преподавателем, даже характеристику подготовили в пединститут. Так и решилась дальнейшая судьба.

Фото: [ Пресс-служба администрации Можайского городского округа ]

«Благодаря своим любимым школьным педагогам, которые меня буквально «подтолкнули» к поступлению в Московский областной педагогический институт им. Крупской, я тоже стала учительницей. Теперь я понимаю, что именно педагогика была моим настоящим призванием, и очень благодарна своим учителям за то, что они помогли мне определиться в самом начале жизненного пути», — поделилась Татьяна Петровна.

Татьяна окончила математический факультет вуза. Сначала преподавала в Подольской школе. Через два года, выйдя замуж, ушла в декретный отпуск. Случайная встреча с учителем из родной школы снова изменила судьбу. Девушке предложили учить ребят математике в 48-й школе. Близкие поддержали решение досрочно выйти из декретного отпуска.

«Ко мне все учителя очень хорошо относились. Завуч школы, к сожалению, недавно ушедшая Евдокия Андреевна Шаравина вела математику в параллельном классе. Она сказала мне: «Слушай, Татьяна, у меня есть опыт, а у тебя новые веяния в педагогике. Давай писать планы уроков вместе». Конечно, я с радостью согласилась, приходила к ней домой, и мы расписывали на неделю вперед уроки для 5-х классов. У нас получился отличный тандем, и это пошло только на пользу нашим ученикам», — делится воспоминаниями Татьяна Петровна.

Фото: [ Пресс-служба администрации Можайского городского округа ]

Татьяна Петровна отработала в родной школе 46 лет. За это время учебное заведение активно развивалось. Будучи не только учителем математики, но и классным руководителем, выпустила пять классов. Параллельно вела в школе кружок макраме. Классное руководство пришлось отменить, когда педагог была назначена завучем гимназии №4.

Теперь Татьяна Петровна на заслуженном отдыхе, но о родной школе не забывает. Часто встречается с выпускниками, всегда рада любой весточке от них. Особенно гордится, что ее ученицы — Нина Петровна Жукова и Елена Анатольевна Платонова — также выбрали педагогический путь.

«14 наших бывших учеников, которых я тоже учила, стали преподавателями различных дисциплин в нашей школе, — с гордостью говорит Татьяна Петровна. — На одном из школьных юбилеев выпускница и моя ученица, а затем наша коллега Галина Аксенова сочинила песню о нашем педагогическом коллективе на мотив известной «Александра-Александра…». Там есть такие слова: «Но хорошей школы признак — это четверть коллектива из родных выпускников!». Согласитесь, что такая замечательная преемственность поколений бывших учеников, по нашему примеру ставших педагогами и вернувшихся работать в родную школу, — очень радует и дает нам, ветеранам, глубокую уверенность в том, что мы выбрали самую лучшую в мире профессию!»