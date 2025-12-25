Ветеран СВО Кочетов в одиночку задержал наркосбытчика в Москве и сдал полиции

Ветеран СВО Сергей Кочетов оказал содействие полиции в задержании наркоторговца в Москве. Об этом проинформировала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

По ее словам, все произошло в столичном районе Марьино. Сотрудники отдела полиции «Марьинский» ОМВД России задержали россиянина, которого подозревают в незаконном обороте наркотических веществ. Увидев полицейских, мужчина попытался скрыться, бросившись бежать по улице Маршала Голованова.

Кочетов, находившийся поблизости, стал свидетелем происшествия. Когда злоумышленник двинулся в его сторону, ветеран специальной военной операции схватил его и удерживал до приезда экипажа сотрудников полиции.

При личном досмотре у задержанного обнаружили несколько пакетов с мефедроном. Кроме того, правоохранители выявили тайники, где он прятал наркотики. В ходе обыска его жилища было изъято свыше 110 граммов запрещенного вещества.

В отношение задержанного было заведено уголовное дело, и его обвинили. Суд постановил заключить его под стражу.

Ранее сообщалось, что отец четверых детей из Иркутской области ушел добровольцем на СВО и не вернулся из боя.