Отец четверых детей из Иркутской области ушел добровольцем на СВО и не вернулся из боя

В апреле 2025 года мужчина принял решение подписать контракт на военную службу с Министерством обороны Российской Федерации и отправился в район проведения СВО. Он был направлен для прохождения службы в элитное подразделение — 237-й гвардейский десантно-штурмовой полк. По информации мэра, осенью военнослужащему удалось получить краткосрочный отпуск и навестить свою семью. Через две недели после возвращения из дома он снова убыл в расположение части. С 5 декабря связь с ним прервалась. Как выяснилось позднее, боец ушел на выполнение задания и не вернулся. Сейчас он официально признан погибшим. Трагедия оставила вдову и четверых несовершеннолетних детей. Отмечается, что погибший сам вырос в многодетной семье, что делает эту потерю особенно горькой для всего района.