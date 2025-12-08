Ветеран СВО столкнулся со «схемой Долиной» и может лишиться жилья после ранения

В Вологодской области участник специальной военной операции (СВО), получивший ранение и инвалидность, рискует остаться на улице из-за изощренной мошеннической схемы с недвижимостью. Историю бойца в соцсетях раскрыл блогер и активист Сергей Городишенин.

По информации общественника, вернувшийся с фронта военнослужащий потратил полученные страховые выплаты на покупку квартиры, рассчитывая обрести собственное жилье. Однако позже выяснилось, что пожилая хозяйка этой недвижимости сама стала жертвой аферистов, которые под психологическим давлением заставили ее оформить сделку и перевести деньги на так называемые «безопасные счета». После продажи пенсионерка отказалась выселяться, поскольку фактически была обманута.

Данная махинация получила в правовых кругах название«схема Долиной» по резонансному делу народной артистки Ларисы Долиной. Под давлением мошенников певица была вынуждена продать свою квартиру за 112 млн руб., а вырученные средства перевести злоумышленникам. Несмотря на то, что суды, включая Верховный, встали на сторону обманутой знаменитости, подобные случаи продолжают происходить по всей стране.

Теперь под ударом оказался ветеран СВО. Боец, получивший серьезное ранение на фронте, опасается, что его могут выселить, оставив без крыши над головой и без средств, потраченных на покупку проблемного жилья. История поднимает острые вопросы о защите наиболее уязвимых категорий граждан, включая военнослужащих и пенсионеров, от финансовых преступлений.

