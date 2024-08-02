Ветеран ВДВ из Можайска поделился жуткими воспоминаниями о венгерской революции

Виктору Семеновичу скоро исполнится 90 лет. Выглядит он бодро, умело управляет автомобилем и не падает духом. Признается, что научился этому еще во время службы в десантных войсках.

Воспоминания о детстве у ветерана болезненные. В 1942 году в бомбежке эшелона с эвакуированными жителями Ессентуков погибли его мать и старший брат. Он не забыл, как немецкие мессершмитты расстреливали женщин и детей, которые выбирались из горящих вагонов поезда. Самого его отправили в детдом. В возрасте семи лет Виктор Семенович узнал о гибели отца на Курской дуге.

В армию Виктор попал в 1955 году. Тогда он работал на Азербайджанском трубопрокатном заводе в Сумгаите. Службу проходил в Воздушно-десантных войсках на Западной Украине.

«Ветеран вспоминает, как 28 октября 1956 г. их полк подняли по тревоге и отправили на Львовский аэродром. К тому времени у Виктора уже был немалый опыт парашютных прыжков, владения оружием и навыков рукопашного боя. Транспортный военный самолет доставил воинов в аэропорт старинного венгерского городка Веспрем. Здесь десантники с ходу, без единого выстрела, освободили университет, занятый повстанцами в центре города, — сыграл фактор неожиданности и стремительность действий «крылатых пехотинцев». После этого десантникам пришлось освобождать хорошо укрепленный местный военный городок, затем центральную тюрьму Веспрема с политзаключенными и многие другие объекты», — сообщили в Администрации городского округа Можайск.

Ветеран ВДВ признается, что стал свидетелем трагических событий в Венгрии: женщин и детей расстреливали, сослуживцев обливали бензином и поджигали, а в тюрьме Веспрема соотечественников доводили до полуобморочного состояния и истощения. Виктор Семенович уверен, что мятеж середины 50-х в Венгрии носил четкий профашистский характер и был организован западной стороной.

«Как и нынешние «цветные революции». Смотрю, что и методы ведения войны у современных фашистов не изменились: мирное население используют в качестве «живого щита», издеваются над гражданскими людьми и зверски пытают пленных. Тогда, в Венгрии, мы в очередной раз показали всему миру силу нашего оружия, продемонстрировали боевую выучку солдат и офицеров, твердую решимость бороться с фашизмом, какой бы облик он не принимал. Вот и сейчас я уверен, что наши Воздушно-десантные войска выполнят любую поставленную перед ними боевую задачу. С праздником, ребята! Мы, ветераны ВДВ, гордимся вами!» — отметил Виктор Семенович.

Напомним, что согласно федеральному закону «О ветеранах» лица, которые принимали участие в боевых действиях в Венгрии в 1956 году, относятся к категории ветеранов боевых действий. Их права приравнены правам ветеранов Великой Отечественной войны.