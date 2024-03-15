Ветеран Великой Отечественной войны из Шатуры отдал свой голос на выборах президента

Владимир Городисский застал начало войны, когда ему было всего 15 лет. На фронте оказались самые близкие его люди: отец и старший брат. Оба погибли, а Владимир остался главного. В 1944 он ушел на фронт, став участником боев за освобождение Румынии. Когда война кончилась, Городисский остался верным армии и Родине.

Сейчас ветерану из Шатуры 97 лет, и он продолжает активно участвовать в жизни своего города и страны. Голосовал на выборах президента Городисский на дому: к нему пришли члены участковой избирательной комиссии.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Шатура ]

Напомним, голосование по выборам президента России пройдут с 15 по 17 марта. Избирательные участки открылись в пятницу по всей стране.