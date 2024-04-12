Ветеран Великой Отечественной войны из Шатуры поделился воспоминанием о Юрии Гагарине

Юрий Гагарин был талантлив не только в покорении космоса. Он увлекался многими видами спорта и рыбалкой. Однако еще одной страстью великого астронавта была охота. В свое время космонавта покорили шатурские леса, о чем с теплом вспоминает Ветеран Великой Отечественной войны из поселка Мещерский Бор Дмитрий Иванович Киселев.

Дмитрий Киселев много лет был егерем в шатурских лесах. Он знаком со многими известными личностями, которые любили приезжать охотиться, рыбачить и просто отдыхать в окружении мещерской природы. После строительства базы Коренец в округ приезжал и первый космонавт, Юрий Гагарин. Впервые Киселев встретился с ним в д. Погостище в охотничьем доме Министерства обороны.

«Ожидалась утиная охота с подсадной уткой. Приехали, разошлись по местам. Прозвучали первые выстрелы. Охота уже заканчивалась, когда я снова подошел к Гагарину. Вижу — не в настроении, и намека нет на знаменитую гагаринскую улыбку. У ног два селезня, а норма — три. Спрашиваю, почему не берет третьего. Отвечает нехотя: подсадная подвела, не идет на нее селезень», — вспоминает ветеран.

Тогда егерь подсадил другую утку, с помощью которой Гагарину уже удалось заполучить заветного третьего селезня. Тогда космонавт рассыпался в благодарностях перед Киселевым, который так ловко и умело помог ему. При этом пойманная птица была крупнее, чем у всех охотников в тот день. Как вспоминает бывший лесник, тогда космонавт влюбился в утреннюю зорьку в Мещере.

«Во второй его приезд мы направились с Юрием Алексеевичем к стыку трех областей. Там был у меня заветный косогор. Вот сюда-то я и привез Юрия Алексеевича. Встретил нас огромный косач. Наше внезапное появление переполошило его, он взлетел — и скрылся из глаз. Мы, молча, следили за ним, пока он не растворился в синеве неба», — вспоминает ветеран.

То время Дмитрий Иванович не только запомнил, но и перенес на бумагу. На его счету множество литературных очерков и стихов о природе Мещеры, а также строк, посвященных Юрию Гагарину.

Напомним, что имя Гагарина в Шатуре носит городской парк.