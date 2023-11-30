Ветеран ВОВ из Подольска вспомнила события декабря 1941 года

День воинской славы в память о начале контрнаступления советских воинов против фашистов в России будут отмечать 5 декабря. Ветеран ВОВ, которая участвовала в Сталинградской битве и боях на Курской дуге, Мария Михайловна Рохлина рассказала о том, как в декабре 1941 года она спасла раненых воинов в Сталинграде.

Несмотря на то, что газеты поступали нерегулярно, все знали о том, что происходит под Москвой. Кроме того всем было известно о 28 панфиловцах и курсантах из Подольска. Она также отметила, что в настоящий момент наши военнослужащие борются с остатками фашизма.

Мария Рохлина дала напутствие молодым людям. Она призвала их учить историю и военное дело точно так же, как и ее поколение, которое знало об этом все. В том числе ветеран ВОВ пожелала, чтобы люди любили и защищали Родину.

Не так давно над Подольском уничтожили беспилотник. Никто не пострадал.