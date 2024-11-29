Ветеран ВОВ Лыткин провел урок мужества для мытищинских школьников

Урок мужества с участием ветерана Великой отечественной войны Иваном Лыткиным, творческое выступление и чаепитие провели в Доме Юнармии школы №3 им. генерал-лейтенанта Б.А. Феофанова в округе Мытищи.

Полковник и ветеран ВОВ рассказал детям про боевые и трудовые подвиги народа, поведал о личных достижениях и опыте, а также поделился воспоминаниями из непростого времени истории. Школьники завороженно слушали о фронтовых буднях и реальных случаях со службы гостя, задавали много вопросов и проявляли высокую активность. В глазах каждого юного слушателя были интерес и чувство глубокого уважения к ветерану.

Также в этот день школьники устроили показательное выступление. Они танцевали вальс и выразительно читали стихи, восхищая своими стараниями.

Завершили мероприятие чаепитием, которое создало непринужденную обстановку. С ребятами обсудили темы патриотизма, Родины, долга, мужества и другие вопросы, которые помогут формированию уважения к подвигам героев войны и труда, а также напомнят про ключевые события истории страны.