Ветеран ВОВ проголосовал на выборах депутатов в городском округе Луховицы

Александру Григорьевичу Горбачеву, участнику Великой Отечественной войны, скоро 101 год. Но это не мешает герою проявлять активную гражданскую позицию и участвовать в выборах.

Защитник Отечества тоже решил воспользоваться избирательным правом и оставить свой голос. Но по состоянию здоровья мужчине трудно выходить из дома. Именно поэтому ветеран ВОВ заранее обратился в поселковую участковую комиссию № 1420, чтобы для него организовали выездное голосование.

Представители УИКа пришли к жителю поселка Красная Пойма с переносной урной. Благодаря этому Александр Григорьевич смог проголосовать на выборах в Совет депутатов городского округа Луховицы. По словам ветерана, он замечательно относится к выборам. А еще ему очень нравится родной поселок.

«С 1949 года здесь. После войны только в совхозе и работал. На лошадях трудился, потом шофером был. Приятно видеть, как за годы изменился и вырос поселок», — вспоминает ветеран ВОВ.

Александр Григорьевич воевал минометчиком в период с 1941 по 1943 годы. Также он участвовал в Курской битве. Мужчина неоднократно награжден за особые успехи на поле боя. Так, героя отметили медалью «За Отвагу», медалью Жукова, Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги» и другими наградами.

Напомним, второй день голосования стартовал в субботу, 7 сентября. Завершатся выборы в Совет депутатов городского округа Луховицы уже в это воскресенье в 20.00.