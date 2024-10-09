Ветерана МВД Можайского городского округа Куксова поздравили с 92-летием

Сотрудники ОМВД России по Можайскому городскому округу навестили ветерана МВД Владимира Михайловича Куксова, чтобы поздравить его с 92-летием.

День рождения прошел недавно. Поздравить именинника приехали начальник ОМВД России по Можайскому округу полковник полиции Юрий Воронин, заместитель начальника ОМВД России по Можайскому округу – начальник Отделения по работе с личным составом подполковник полиции Андрей Петров и представители Совета ветеранов ОМВД по муниципалитету.

Владимир Михайлович посвятил свою трудовую деятельность защите горожан. Он всегда ответственно выполнял рабочие задачи, руководствовался исключительно законом. С 1983 по 1988 год занимал должность начальника Можайского ОВД ГУВД Мособлисполкома.

Полицейские поблагодарили именинника за годы, посвященные сложной работе, поздравили с днем рождения. Владимиру Михайловичу желали благополучия и крепкого здоровья, долголетия.