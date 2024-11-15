В Воскресенске ветерана ВОВ Николая Шленкова поздравили со столетним юбилеем

Заместитель главы городского округа Воскресенск Евгения Романова навестила ветерана Николая Герасимовича, чтобы поздравить с юбилеем и узнать о его жизни. Евгения Романова передала почетному имениннику поздравления и подарки от президента РФ и губернатора Московской области.

То, как Николай Герасимович преодолевал все сложности в своей судьбе, достойно уважения. Он всегда оставался преданным служению Отечества, что является истинным пример благородства для молодого поколения. Будучи молодым мужчиной, был призван на фронт в августе 1942 года. Служил в разведке и дошел до Польши. Николай Шленков стал свидетелем многих исторических событий, которые полностью поменяли жизнь и уклад соотечественников.

Сложности не сломили волю Николая Герасимовича. Он научился ценить жизнь, благодарить судьбу за каждый новый день и не терять силы и добра. Свой сотый день рождения ветеран встречает в кругу большой и дружной семьи.