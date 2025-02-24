Ветеранам в Луховицах вручили медали в честь 80-летия Великой Победы
Фото: [Пресс-служба администрации м. о. Луховицы]
Представители партии «Единая Россия» в Луховицах вручили ветеранам медали в честь 80-летия Победы.
Мероприятие прошло накануне Дня защитника Отечества. Награды ветеранам в теплой обстановке вручали глава округа, лидер луховицких единороссов Сергей Тимохин и депутат местного Совета депутатов из фракции партии «Единая Россия» Ирина Попова.
Фото: [Пресс-служба администрации м. о. Луховицы]
Почетные награды получили узник фашистских концлагерей Виктор Петрович Шарко и труженик тыла Александр Васильевич Шустов. Несмотря на тяжелые годы войны и преклонный возраст, ветераны бодры душой. Они лично встретили гостей и приняли участие в награждении. Ветераны поделились историями, происшедшими в годы Великой Отечественной войны. Они поблагодарили за визит и проявленное к ним внимание.
«Приятно навестить ветеранов и лично поклониться им за подвиг. Победу в годы Великой Отечественной войны ковал каждый — и на поле боя, и в тылу, и за колючей проволокой. К сожалению, живых свидетелей тех событий становится меньше, и наша задача — окружить оставшихся ветеранов заботой и вниманием, чтобы они ни в чем не нуждались, чтобы как можно дольше сохранялся диалог между поколениями», — сказал Сергей Тимохин.
Фото: [Пресс-служба администрации м. о. Луховицы]
В преддверии праздника депутат Совета депутатов муниципального округа Луховицы из фракции партии «Единая Россия» Антон Лукьянов и представитель администрации Максим Суслин вручили также медаль ветерану ВОВ Алексею Алексеевичу Прохорову. В церемонии приняли участие волонтеры молодежного центра «Юнимакс» и участники движения «Юнармия».
В преддверии праздника на территории округа проходили различные тематические мероприятия, которые были объединены единой целью — выразить слова благодарности военнослужащим, которые в годы Великой Отечественной войны и в период СВО не оставили Родину в беде.