Ветеранам в Луховицах вручили медали в честь 80-летия Великой Победы

Мероприятие прошло накануне Дня защитника Отечества. Награды ветеранам в теплой обстановке вручали глава округа, лидер луховицких единороссов Сергей Тимохин и депутат местного Совета депутатов из фракции партии «Единая Россия» Ирина Попова.

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Луховицы ]

Почетные награды получили узник фашистских концлагерей Виктор Петрович Шарко и труженик тыла Александр Васильевич Шустов. Несмотря на тяжелые годы войны и преклонный возраст, ветераны бодры душой. Они лично встретили гостей и приняли участие в награждении. Ветераны поделились историями, происшедшими в годы Великой Отечественной войны. Они поблагодарили за визит и проявленное к ним внимание.

«Приятно навестить ветеранов и лично поклониться им за подвиг. Победу в годы Великой Отечественной войны ковал каждый — и на поле боя, и в тылу, и за колючей проволокой. К сожалению, живых свидетелей тех событий становится меньше, и наша задача — окружить оставшихся ветеранов заботой и вниманием, чтобы они ни в чем не нуждались, чтобы как можно дольше сохранялся диалог между поколениями», — сказал Сергей Тимохин.

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Луховицы ]

В преддверии праздника депутат Совета депутатов муниципального округа Луховицы из фракции партии «Единая Россия» Антон Лукьянов и представитель администрации Максим Суслин вручили также медаль ветерану ВОВ Алексею Алексеевичу Прохорову. В церемонии приняли участие волонтеры молодежного центра «Юнимакс» и участники движения «Юнармия».

В преддверии праздника на территории округа проходили различные тематические мероприятия, которые были объединены единой целью — выразить слова благодарности военнослужащим, которые в годы Великой Отечественной войны и в период СВО не оставили Родину в беде.