Ветеранов городского округа Луховицы обеспечили овощными наборами

В Луховицах ветеранам, одиноким и нуждающимся представителям старшего поколения, передали овощные наборы. Важный жест поддержки оказали представители окружного отделения «Единой России», молодогвардейцы и партийные сторонники.

Подарки луховицким пожилым жителям раздали в рамках проекта «Старшее поколение». Овощные наборы получилось сформировать благодаря богатому урожаю местного фермера Антона Лукьянова, который также является депутатом местного отделения партии. Он отметил, что просьбу об обеспечении старшего поколения овощными наборами получили от Совета ветеранов округа.

Кроме того, молодогвардейцы не просто передавали съедобные презенты, но и беседовали с ветеранами. Таким образом они скрасили будни пожилых луховичан, узнали лучше об их нуждах и выяснили, какая волонтерская помощь может пригодиться в дальнейшем. Встречи с активистами порадовали ветеранов.

«В такие моменты осознаешь, насколько важно поддерживать связь между поколениями. Важно помнить, что внимание и забота приносят радость», — отметила руководитель местного отделения МГЕР, депутат окружной фракции партии «ЕР» Ирина Каштан.