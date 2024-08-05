Ветерану боевых действий из Коломны на льготных условиях газифицируют дом, расположенный в микрорайоне Подлипки на улице Цветочной.

В настоящее время в микрорайоне специалисты выполняют работы по строительству газопровода. Собственник дома, ветеран боевых действий Сергей Вячеславович подал заявку на социальную газификацию в июне нынешнего года. После проверок мужчине одобрили льготу. Специалисты Мособлгаза незамедлительно приступили к реализации проекта.

«Расходы за электричество были большие: в зиму за отопление электрокотлом отдавали 30 тысяч. Да и баллонный газ, на котором работает кухонная плита, — сомнительное удобство для большой семьи», — рассказывает коломенец.

Уже нынешней зимой Сергей Вячеславович заметит, что сумма за оплату коммунальных услуг в квитанциях станет значительно меньше. Домовладение уже совсем скоро подключат к природному газу.

Последовать примеру Сергея Вячеславовича могут те горожане, которые вошли в одну из 15 категорий на право социальной газификации. Еще одна дополнительная мера поддержки — работы на участке будут бесплатно проводить квалифицированные специалисты. Также жители могут претендовать на предоставление газового оборудования, при условии если его сумма не превысит 80 тысяч рублей. Заявку на участие можно оставить на Региональном портале государственных и муниципальных услуг.