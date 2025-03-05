Ветерану из Наро-Фоминска торжественно вручили медаль к юбилею Победы

Заместитель начальника ТУ Калининец Наталия Новинская доставила в город Петушки Владимирской области медаль «80 лет Победы в ВОВ 1941-1495 гг.» и ленту «Почетный гражданин Наро-Фоминского городского округа». Награды и теплые пожелания передали ветерану Барбашовой Евдокии Ивановне, которая вынесла все тяготы военного времени.

Конфликт Евдокия Ивановна застала окончив школу. В планах было обучение в педагогическом вузе, но как раз тогда началась война. Барбашова вступила в ряды Красной Армии в родном городе Горький, где ее научили обращаться с оружием, держать строй и другим важным навыкам. После этого она стала секретарем комсомольской организации, в части, где находились аэростатные заграждения. Однажды противник прорвался через них, начав массированную бомбежку, в ходе которой Евдокия Ивановка была сильно травмирована. Несмотря на это она дошла до конца войны, неся службу на стратегически важном военном объекте.

После страшных событий Евдокия Ивановна вышла замуж за друга детства Павла Барбашова, с которым воспитала двух дочерей. Пара состоит в браке счастливые 48 лет. В Калининец семья переехала в 1950 году во время строительства многоквартирных домов в Тарасково. После этого 35 лет ветеран трудилась инструктором по работе среди семей военнослужащих.

Отметим, что Евдокия Ивановна является обладательницей множества наград. Среди них: ордены Отечественной войны I и II степеней, медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945», медаль «За боевые заслуги» и другие. Теперь в этой копилке есть также медаль «80 лет Победы в Великой отечественной войне 1941-1495 гг.», вручением которой поблагодарили ветерана за отвагу и вклад в историю.