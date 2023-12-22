Ветерану Великой Отечественной войны из Можайска исполнилось 99 лет
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Можайск]
Глава подмосковного Можайского городского округа Денис Мордвинцев поздравил с 99-летием ветерана Великой Отечественной войны Татьяну Федоровну Калашникову. О дне рождении можайского долголета глава муниципалитета рассказал в социальных сетях.
На данный момент Татьяна Федоровна находится в муниципальной больнице. Представители администрации Можайского городского округа навестили ее там и порадовали подарками к празднику. Сейчас подмосковный ветеран настроена позитивно и передает привет всем жителям муниципалитета.
Сам Денис Мордвинцев пожелал ветерану Великой Отечественной войны скорейшего выздоровления и бодрости духа, а также сказал, что муниципалитет городится Татьяной Федоровной Калашниковой.