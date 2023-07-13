Ветерану войны в Дагестане подарили новую квартиру

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов рассказал, что ветерану Великой Отечественной войны Валентине Овериной были вручены ключи от новой квартиры.

Политик сообщил об этом в своем официальном канале, добавив, что встреча с замечательным ветераном выдалась теплой.

По словам Меликова, еще на параде 9 мая фронтовик Валентина Оверина попросила об улучшении жилья, и сейчас ей был преподнесен приятный сюрприз. Жилье просторное, там уже сделан ремонт, квартира находится в центре столицы Дагестана.

Оверина попала на войну в день своего рождения и сразу стала медсестрой на северном Сахалине, после войны не оставила эту профессию и продолжила работать в поликлинике.