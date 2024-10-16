Ветерану ВОВ Евдокимову вручили экземпляр книги «Почетные граждане земли Наро-Фоминской»

«С особым чувством благодарности и уважения вручил Евгению Семеновичу экземпляр книги «Почетные граждане земли Наро-Фоминской», в которой отдельные страницы занимает рассказ о его жизни и тех непростых, фронтовых годах. Евгению Семеновичу было очень приятно увидеть себя на страницах книги, он даже узнал места, где были сняты фотографии, напечатанные в книги и немного рассказал о них», — рассказал Председатель Совета депутатов Наро-Фоминского г.о. Геннадий Пензов.

Ветеран Великой Отечественной войны Евдокимов Евгений Семенович проживает в поселке Калининец Наро-Фоминского городского округа. В апреле нынешнего года ему исполнилось 100 лет. Решением Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа от 2 апреля 2024 года № 5/32 удостоили горожанина званием «Почетный гражданин Наро-Фоминского городского округа».

«Мы искренне благодарны всем ветеранам за то, что в жестокой войне они не склонились перед смертельной опасностью и сумели на своих плечах вынести такую войну, тяжелее которой не знало человечество. Вам, стоявшим у истоков ратного и трудового подвига, — наша сердечная признательность и благодарность. Спасибо за мир, за нашу спасенную землю. Честь вам и слава!» — отметил депутат Пензов.

С горечью можно признать, что с каждым годом ветеранов становится все меньше. Однако память о событиях времен ВОВ останется жить вечно. Она хранится в душах и сердцах россиян, которые передают свои знания новым поколениям. В муниципалитете с особенным уважением относятся к ветеранам, понимая их вклад в развитие будущего страны.