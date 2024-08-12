Ветерану ВОВ из Талдомского округа Селезневу исполнилось 98 лет

«Спасибо за Великую Победу! Низкий поклон за тот подвиг, который вы совершили во имя многих поколений!» — Глава муниципалитета обратился к ветерану ВОВ.

В 2021 году Петр Ефимович получил звание «Почетный гражданин Талдомского городского округа». С муниципалитетом судьба свела его не с самого рождения. Он родился в 1926 году в Калининской области.

Первые дни войны встретил подростком. Оказывал активную помощь: строил грунтовые дороги и трудоустроился на промкомбинат. В зимнее время очищал от снега дороги, чтобы открыть путь для прохождения советских войск.

Весной 1944 года пришла повестка. В 1945 году оказался в Германии. Он был отправлен в роту танкового обеспечения. Выполнял задания на 2-й Белорусском фронте. Окончание военных действий встретил в г. Варен.

Почетный житель муниципалитета награжден орденом ВОВ II степени и медалью «За победу над Германией». По завершению войны на протяжении пяти лет находился в Бресте в звании старшего сержанта, где продолжал службу.

В 1963 году была поставлена новая задача — осваивать целину в Казахстане, куда Петр Ефимович отправился вместе со своей семьей. В республике прожил шесть лет. В Талдомский район приехал в 1969 году вместе с супругой и четырьмя детьми. Устроился работать со своими сыновьями в совхоз «Красные всходы». Занимал должность механизатора.