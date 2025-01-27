Ветераны предприятия Дубны рассказали на телевидении о новейшем ракетном оружии

Уважаемые ветераны дубненского ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка выступили в программе «НАШИ» на телеканале «Россия 1». Они рассказали про новейшее отечественное ракетное вооружение, которое не имеет аналогов в мире.

Выпуск программы с Ольгой Армяковой и Николаем Долгачевым посвятили теме «Удары возмездия: крылатые ракеты». Главными гостями стали специалисты, имеющие большой опыт работы в проектно-конструкторском предприятии округа Дубна. Сюжет сняли в музее наукограда.

Выступили с профессиональными комментариями многие уважаемые ветераны предприятия округа. Среди них начальник летных испытаний Арслан Мавлянов и ныне председатель Совета ветеранов ГосМКБ Виктор Щиборщ. Участвовал вместе с инженерами также завотделением истории создания крылатых ракет Музея Дубны Леонид Четвериков.

Особое внимание в программе уделили технике, создаваемой в ГосМКБ «Радуга» в Дубне. Подчеркнули, что новейшие ракеты не только уникальные, но и используются в зоне спецоперации в настоящее время. Привели исторические справки, успехи предприятия, подробности о создаваемой в наукограде технике и многую другую информацию по теме выпуска.