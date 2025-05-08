Сайт aif.ru представил уникальный проект — цикл программ «Непобедимые», где герои войны рассказали про темное время истории и непростой путь к Победе.

Так, в проект включили множество занимательных историй, которые можно передать молодому поколению. Например, 102-летний ветеран Петр Соломатин вспомнил, как перед атакой солдаты молились, а затем шли в бой с радостными криками. С некоторыми однополчанами Соломатин до сих пор на связи.

Блокадница Галина Панова раскрыла страшные подробности жизни в осажденном Ленинграде. Особенно хорошо она помнит, как приходилось варить из ремней холодец.

101-летний Владимир Фомин, высекший свое имя на стенах Рейхстага «чтобы у немцев не отшибло память», прошел путь от народного ополчения до Берлина. Он участвовал в ключевых операциях войны и был удостоен ордена Красной Звезды.

Теперь ветераны могут рассказать детям и подростками правдивую историю, которую пытаются переиначить на Западе. Они приходят в школы, чтобы передать эстафету памяти. АиФ также охраняет правду о войне без прикрас, запуская важные проекты к 80-летию Победы.

Ранее сообщалось, что накануне Дня Победы вступило в силу объявленное Путины трехдневное перемирие.