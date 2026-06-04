«Ветераны России» заступились за мальчика, которого хотят изъять из семьи за игру у инсталляции

Движение «Ветераны России» заступилось за девятилетнего мальчика из Сыктывкара, которого хотят изъять из семьи из-за того, что во время игры в прятки он якобы повредил инсталляцию ко Дню Победы. Доброволец СВО Ильдар Резяпов в беседе с « Ридусом » назвал такую меру жесткой и неоправданной.

Он призвал не превращать защиту памятников, посвященных победе в Великой Отечественной войне, в формализм. По его мнению, любые меры воздействия на ребенка, даже если его вина подтвердится, должны быть соизмеримы с возрастом. Резяпов подчеркнул, что справедливость — это не только наказание виновных, но и защита тех, кто может стать жертвой ошибочных решений, особенно когда речь идет о детях.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы Сыктывкара намерены изъять школьника из семьи. Родители считают обвинения надуманными. Мать уточнила, что у сына имеются нарушения слуха и речи.