Ветераны СВО из Городского округа Пушкинский познакомились с процессом выпуска фронтовой продукции

Фото: [ пресс-служба администрации Г. о. Пушкинский ]

Ветераны СВО из Городского округа Пушкинский посетили предприятие ГК «Пластик Он Лайн», расширив знакомство с производством продукции для фронта. Ранее они уже изучали изготовление сувениров, теперь — бытовую химию, активно поставляемую бойцам в зону проведения СВО.

Экскурсия, организованная при поддержке администрации округа и пушкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО, позволила увидеть весь процесс — от разработки до выпуска готовых товаров. Участники также ознакомились с инновационными решениями, включая сухие души и автоматизированные душевые кабины.

Генеральный директор Дмитрий Кульков подчеркнул, что компания поддерживает семьи военнослужащих и предоставляет возможности трудоустройства на своих предприятиях.