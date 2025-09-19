Ветераны СВО из Коломны ознакомились с работой промышленного предприятия в рамках профориентационной экскурсии

По решению губернатора Московской области Андрея Воробьева, участники специальной военной операции, а также члены их семей, получают возможность посещать промышленные предприятия региона. Цель – знакомство с передовыми технологиями и актуальными на рынке труда профессиями.

Вместе с руководителем коломенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Алексеем Каратеевым и председателем местного отделения Комитета семей воинов Отечества Мариной Родченко, бойцы побывали на одном из ведущих предприятий Коломны – в производственных цехах Всероссийского научно-исследовательского и конструкторско-технологического института подвижного состава (ВНИКТИ). Им представили информацию о производственных процессах и научно-исследовательской деятельности института, продемонстрировали испытательный комплекс и предоставили ответы на все возникшие вопросы.

«Подобные промышленные экскурсии имеют большое значение для участников СВО. Они позволяют в реальных условиях увидеть, как организовано производство, узнать о современных технологиях и востребованных профессиях. Это способствует размышлениям о дальнейшей профессиональной деятельности и, возможно, определению карьерного пути в промышленной отрасли», – подчеркнул руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Алексей Каратеев.

В качестве следующего места, где участники спецоперации смогут узнать больше о промышленном производстве, выбрано коломенское предприятие «МеталЛитМаш».