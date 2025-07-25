Ветераны СВО из Павлово-Посадского округа представят регион на Всероссийском чемпионате «Абилимпикс»

24 июня состоялась встреча ключевых представителей власти и социальных служб с перспективными участниками XI Московского областного соревнования профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс-2025».

В мероприятии приняли участие депутат Государственной Думы Геннадий Панин, глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов, прокурор Владимир Бусыгин и социальный координатор Государственного фонда «Защитники Отечества» Марина Каленкова. На встрече также присутствовал их опытный наставник — мастер-преподаватель Павлово-Посадского техникума Дмитрий Волков.

Алексей Моргунов и Юрий Соломенцев, ветераны, прошедшие зону проведения специальной военной операции, продемонстрировали стремление к профессиональному росту и добились значительных успехов. В рамках соревнований в компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» Алексей Моргунов завоевал серебряную медаль, а Юрий Соломенцев — бронзовую.

Теперь эти талантливые специалисты готовятся отстаивать честь Московской области на дебютном Всероссийском чемпионате «Абилимпикс» среди участников СВО, который пройдет в Казани. Эта инициатива, реализуемая под эгидой Президента Российской Федерации, направлена на поддержку и социальную адаптацию вернувшихся из зоны боевых действий.

Павлово-Посадский техникум зарекомендовал себя как один из ведущих центров подготовки демобилизованных участников СВО в Московской области. Реализация регионального проекта Министерства образования предоставляет ветеранам уникальную возможность повышать квалификацию в профессиональной сфере, даже не будучи студентами учебного заведения, благодаря специально разработанным образовательным программам. Дмитрий Волков, наставник победителей, выразил готовность продолжать свою работу по передаче знаний и оказанию помощи участникам СВО.

В ходе встречи были обсуждены планы развития Павлово-Посадского техникума на будущее. Участники договорились о расширении учебно-методической базы и совершенствовании системы поддержки и наставничества для ветеранов.