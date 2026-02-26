Ветераны СВО из Подмосковья предложили инициативы по адаптации военнослужащих в рамках программы «Поколение чести», прошедшей в Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия — страна возможностей».

В рамках программы участники — около 100 человек из разных регионов России — работали над решениями по профессиональной реализации военнослужащих. Работа участников велась по десяти направлениям. В каждом из них разрабатывались решения для внедрения конкретных инициатив на региональном уровне.

Подмосковье представляли 23 ветерана и участника СВО. Они сосредоточились на создании системы наставничества для молодежи, развитии спортивных и воспитательных проектов, сопровождении семей военнослужащих, формировании механизмов профессиональной переподготовки и трудоустройства ветеранов.

В частности, доброволец СВО Олег Кузнецов после возвращения продолжил работу с молодежью. Он возглавляет школу каратэ Со-Киокушин «Боец». В рамках программы «Поколение чести» он представил инициативу по созданию системы подготовки тренеров-наставников для округов.

Денис Иосипа отправился на СВО добровольцем в 2023 году. С 2025 года он работает над проектом по трудоустройству ветеранов СВО в киноиндустрию.

Кирилл Моисеенко после возвращения домой включился в работу ветеранских организаций Одинцово. Сейчас он является депутатом молодежного парламента при муниципальном совете депутатов и членом местного отделения Ассоциации ветеранов СВО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил старт нового модуля обучения по программе «Герои Подмосковья».