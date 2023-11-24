Ветераны Великой Отечественной войны из Шатуры написали письма участникам СВО

В этом деле пенсионерам помогли ребята из Молодежного совета при главе городского округа Шатура Алексее Артюхине. В самой акции приняли участие ветераны Владимир Городисский, Виктор Паньков и Василий Болдырихин. Они пожелали участникам СВО больших успехов, не забывать Родину и защищать ее, быть устремленными к цели, направленной на победу. Конечно, также солдатам желали скорейшего возвращения домой.

Вместе с письмами подмосковные ветераны передали бойцам специальной военной операции небольшие подарки: теплые носки и сладости. Все это передадут ближайшим конвоем в зону СВО. Как подчеркнули волонтеры, это именно то, что сейчас нужно российским военным: тепло и слова поддержки.