Ветераны вместе с молодогвардейцами вязали в Щелково теплые вещи для военнослужащих
Фото: [Евгения Корытько]
Акцию «Тепло для героя» провели вместе с ветеранами трех округов Щелково, Фрязино, Лосино-Петровского в универсальном спорткомплексе «Подмосковье». Советы ветеранов вместе с молодогвардейцами связали теплые вещи для военнослужащих, находящихся в зоне СВО.
«Самое главное мы хотели, чтобы ветераны между собой обменялись опытом того, как можно помогать нашим ребятам в зоне специальной военной операции, ведь каждый из них по-своему чем-то помогает фронту, а самое главное за этим — это возможность познакомиться поближе с соседями», — отметил депутат Мособлдумы Николай Черкасов.
Акция «Тепло для героя» проходит по всей стране в поддержку военнослужащих. В рамках нее можно отправить на линию соприкосновения теплый подарок: купленный или связанный своими руками, а также письма со словами поддержки.