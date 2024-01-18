Ветераны вместе с молодогвардейцами вязали в Щелково теплые вещи для военнослужащих

«Самое главное мы хотели, чтобы ветераны между собой обменялись опытом того, как можно помогать нашим ребятам в зоне специальной военной операции, ведь каждый из них по-своему чем-то помогает фронту, а самое главное за этим — это возможность познакомиться поближе с соседями», — отметил депутат Мособлдумы Николай Черкасов.