Ветераны ВОВ получат выплату в 40 тысяч рублей к 82-й годовщине битвы под Москвой

Стало известно, что выплату получат почти 2 тысячи человек. Сюда относятся инвалиды и участники ВОВ, а также те, кто принимал участие в битве под Москвой. Полный список категории лиц перечислен на официальном сайте мэра Москвы.

В любом случае, это отличная возможность поддержать финансово москвичей, которые горой стояли за защиту Родины и светлое будущее. Их героизм и отвага заслуживают не только денежной помощи, но и бесконечного уважения к совершенным подвигам и бесстрашию. Многих ветеранов сейчас уже нет, но важно хранить память о них в сердце. Точно так же не стоит забывать о тех, кто все еще жив. Они нуждаются в поддержке не только со стороны близких, но и всего государства.