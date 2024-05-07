В Молдавии координационный комитет «Победа» вместе с посольством России в республике готовят именные поздравления с подписью президента Владимира Путина для всех ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом пишет РИА Новости и ссылается на заявление руководителя организации Алексея Петрович.

Некоторое время назад Евросоюз потребовал 9 мая предоставить центральную площадь Кишенева для празднования Дня Европы, а президент Молдавии в одной из соцсетей призвал граждан стать участниками грядущего события.

Координационный комитет «Победа» в свою очередь заявил, что 9 мая пройдет традиционный марш Победы, во время которого не будет использоваться какая-либо политическая символика. Данное мероприятие также собираются поддержать представители социальной партии и блока «Победа».

Петрович сказал, что в настоящее время вместе с посольством России готовятся личные поздравления для всех участников ВОВ с подписью от президента РФ Владимира Путина. Также к поздравлениям присоединятся общественники и власти города. Кроме того, Петрович выразил мнение, что праздник будет красивым, достойным и совместным.

Ранее мы писали о том, что в Клину на памятниках и братских могилах участников ВОВ появились QR-коды.