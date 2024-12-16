Ветеринар Шеляков назвал ключевую опасность собачьих секс-игрушек

По словам ветеринарного врача Михаила Шелякова, набирающие популярность в Интернете секс-игрушки для собак не только не приносят питомцам пользу, а также угрожают их здоровью. Об этом сообщает Life.ru.

Он уточнил, что указанные устройства для удовлетворения инстинкта размножения у собак не имеют практического смысла и не приносит никакой эффективности.

По мнению ветеринара, применение таких приспособлений может представлять угрозу для здоровья питомца, поскольку они являются магнитом для инфекций, особенно если их плохо обрабатывать после каждого использования. Тем менее обычные игрушки весьма необходимы собакам, так как дают возможность животным поддерживать зубы в хорошем состоянии и бороться со скукой.

Ранее ветеринар Фетисова рекомендовала ставить собакам брекеты.