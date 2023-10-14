Ветеринар Воропаева назвала лакомства для собак, что сведут питомца в могилу

Собак ни в коем разе нельзя кормить выпечкой, колбасой и рыбой. Все это неминуемо приведет к серьезному расстройству желудка, если кормить ее рыбой, считает ветеринар Анна Воропаева.

В беседе с сетевым изданием «Ридус» эксперт пояснила, что хозяевам домашних питомцев также не стоит кормить последних виноградом и изюмом.

«Питомцам также нельзя давать виноград или изюм, так как они могут привести к почечной недостаточности у животного. Кроме того, собакам запрещено есть колбасы или шашлык, потому что они вызывают диарею и рвоту», — рассказала Воропаева.

Кроме того, как подчеркнула врач, категорически не рекомендуется кормить собак рыбой. Дело в том, что она содержит в своем составе гистидин, который спровоцирует у питомца всевозможные аллергические реакции. Все вышеперечисленное может даже в определенных случаях иметь латальный исход для хвостатого друга.