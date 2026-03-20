Ветеринары опровергли слухи о пастереллезе в Ярославской области

В российских регионах с осени 2025 года фиксируется вспышка пастереллеза — опасной бактериальной инфекции, поражающей сельскохозяйственных животных. Очаги обнаружены в Забайкальском крае, Свердловской, Новосибирской и Омской областях. Выявление инфекции приводит к карантину и массовому забою скота, оставляя фермеров без дохода и вызывая тревогу у местных жителей.

Как сообщили 76.RU в Государственной ветеринарной службе Ярославской области, регион остается благополучным по пастереллезу. Случаев заболевания не зарегистрировано, поэтому карантин вводиться не будет.

Что такое пастереллез и опасен ли он для человека

Инфекция распространяется среди сельскохозяйственных и домашних животных, а также птиц. В Роспотребнадзоре пояснили, что заражение человека возможно, но такие случаи редки. От человека к человеку болезнь не передается.

У людей пастереллез чаще всего протекает как кожная инфекция или бронхит. Наиболее тяжелая септическая форма, по данным ведомства, при поздней диагностике может привести к летальному исходу, особенно у людей с ослабленным иммунитетом.

Врач превентивной медицины Елена Колотилкина ранее объясняла, что через продукты человек может заразиться только при употреблении сырого или недостаточно термически обработанного мяса (например, тартара или непрожаренного шашлыка) либо сырого молока от больной коровы. Бактерия способна месяцами сохраняться в замороженном мясе, но погибает при тщательной прожарке. Молоко на заводах обеззараживают пастеризацией.

В Роспотребнадзоре рекомендуют соблюдать меры предосторожности при уходе за животными, мыть руки после контакта и обрабатывать антисептиками любые царапины или укусы.

Как обстоят дела в Ярославской области

В ветеринарной службе региона подтвердили, что случаи пастереллеза отсутствуют. Если очаги будут обнаружены, там введут карантин и утвердят план мероприятий. При этом больных животных лечат (за исключением птиц, которых забивают), а здоровых вакцинируют.

Последний раз пастереллез выявляли в Ярославской области в 2024 году — в хозяйстве Тутаевского района.

Справка: Пастереллез вызывается бактерией Pasteurella. Для человека основную опасность представляют укусы и царапины от инфицированных животных, а также употребление сырых продуктов от больного скота. В промышленных масштабах молоко и мясо проходят термическую обработку, что исключает риск заражения.