Ветеринары в Подмосковье помогли собаке, которая полгода проходила с проволокой в лапе
Фото: [Министерство сельского хозяйства и продовольствия МО]
Подмосковные ветеринары помогли собаке, которая полгода проходила с проволокой в задней лапе. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
На прием в «Территориальное ветеринарное управление №5» поступил пес Граф. В течение последних шести месяцев животное хромало на заднюю левую лапу.
В ходе рентген-обследования в конечности собаки было обнаружено инородное тело — кусок проволоки. Врачи приняли решение об операции, в рамках которой извлекли медную проволоку из лапы.
Сейчас собака чувствует себя хорошо и уже полностью восстановилась. Хозяину рекомендовали выгуливать питомца на специализированных площадках.