Ветеринары в Подмосковье помогли собаке, которая полгода проходила с проволокой в лапе

Подмосковные ветеринары помогли собаке, которая полгода проходила с проволокой в задней лапе. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На прием в «Территориальное ветеринарное управление №5» поступил пес Граф. В течение последних шести месяцев животное хромало на заднюю левую лапу.

В ходе рентген-обследования в конечности собаки было обнаружено инородное тело — кусок проволоки. Врачи приняли решение об операции, в рамках которой извлекли медную проволоку из лапы.

Сейчас собака чувствует себя хорошо и уже полностью восстановилась. Хозяину рекомендовали выгуливать питомца на специализированных площадках.