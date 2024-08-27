Ветеринары в Талдоме оказали помощь сервалу

Специалисты Талдомской ветеринарной станции оказали помощь экзотической кошке породы сервал. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Кошку Ниссу привели на прием из-за необычного пятна, появившегося на ее теле. Ветеринары провели необходимые анализы и назначили лечение. Сейчас животное полностью здорово.

В Подмосковье записаться на прием в государственную ветеринарную клинику можно по телефону единого контакт-центра 8 (495) 668-01-25 или на региональном сайте госуслуг.