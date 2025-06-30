Вьетнамская студентка умерла после выдавливания прыщей и приема неизвестного лекарства

Студентка из Вьетнама попала в больницу в тяжелом состоянии после того, как выдавила прыщи и обработала кожу неизвестным препаратом. Медики сразу оценили ее положение как критическое из-за симптомов тяжелой инфекции, а также септического шока. В дальнейшем пациентка скончалась. Причиной ее смерти стал золотистый стафилококк. Бактерии попали в организм через прыщи на лице. Тяжелейший септический шок и вызвал летальный исход.

Ранее сообщалось, что десятки россиян, которые отдыхают в Турции, попали в больницу с аллергией на сильное солнце. Им приходится ставить капельницы, чтобы снять тревожные симптомы. Аллергия проявляется в виде сильного зуда, покраснения кожи, появления мелких прыщей, головокружения и слабости во всем теле.