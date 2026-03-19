Вьетнамское «все включено»: турагент предупредил челябинцев о подводных камнях

У жителей Челябинской области появилась возможность отдохнуть во Вьетнаме по системе «все включено». Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, такие предложения уже доступны на курортах Нячанг и Камрань.

Перевозкой занимается авиакомпания Azur Air, которая выполняет рейсы из Челябинска (напомним, у перевозчика есть проблемы с лицензией). С 5 апреля к программе подключается Red Wings с еженедельными вылетами из Екатеринбурга — по средам и субботам.

Туры на 9–11 ночей с питанием по системе «все включено» и «ультра все включено» стартуют от 300 тысяч рублей. Есть и более дорогие пакеты — до 700 тысяч и выше. Забронировать их можно у операторов FUN&SUN, Anex и «Интурист».

Отзывы туристов, уже опробовавших вьетнамский all inclusive, противоречивы. На агрегаторе TopHotels одни хвалят обилие морепродуктов и фруктов, другие жалуются на специфический вкус блюд и однообразное меню.

Челябинский турагент Олег Ежков считает, что отдых во Вьетнаме именно на условиях «все включено» — не лучшее решение. Он объяснил, что такая система привязывает туриста к отелю, тогда как Вьетнам славится своей гастрономией и множеством возможностей для экскурсий. Питаться в городе, по его словам, интереснее и дешевле. К тому же разнообразия, как в Египте или Турции, во вьетнамских отелях не найти, поэтому, по мнению эксперта, овчинка выделки не стоит.

Примечательно, что отдых на озерах Челябинской области, особенно по системе «все включено», в этом году тоже подорожал настолько, что цены ужаснули даже турагентов.