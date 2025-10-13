Ветрянка в России: будущие случаи заболеваний планируют остановить новой вакциной

Рост случаев заболевания ветряной оспой в ряде регионов России прокомментировала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Об этом пишет REGIONS.

Мишонова подчеркнула, что российская вакцина от этой болезни находится в стадии активной разработки. Это прямая практическая перспектива, которая может изменить подход к профилактике заболевания в стране.

Однако омбудсмен озвучила и распространенную рекомендацию о том, что ветрянкой лучше переболеть в детском возрасте из-за более легкого течения. Этот совет она подкрепила личным негативным опытом, описав собственное заболевание в 10-м классе как очень тяжелое, с высокой температурой и сильным зудом.

«В моем детстве прививок от ветрянки тоже не было. И я не болела. А вот заболела в 10-м классе. Очень тяжело, с высокой температурой. Прыщики, помню, очень чесались. Вид под зеленкой был еще тот. Будьте осторожны. Берегите себя и своих детей», — призвала Мишонова.

Родителям напомнили о потенциальных рисках «безобидной» детской инфекции для подростков и взрослых, призвав к мерам предосторожности и обращению к специалистам при необходимости.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье мобильную вакцинацию прошли более 50 тыс. жителей.